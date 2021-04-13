الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا للتهنئة برمضان من ولي عهد أبو ظبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره لسمو ولي عهد أبو ظبي على التهنئة ، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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