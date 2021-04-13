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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالات التهنئة برمضان من سلطان عمان وأمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملك سلمان يتلقى اتصالات التهنئة برمضان من سلطان عمان وأمير الكويت
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالات هاتفية من إخوانه ملوك وأمراء وقادة الدول الخليجية والعربية للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين:
فقد تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.
أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان:
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- التهنئة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
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