الملك سلمان يتلقى اتصالات التهنئة برمضان من سلطان عمان وأمير الكويت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالات هاتفية من إخوانه ملوك وأمراء وقادة الدول الخليجية والعربية للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين:

فقد تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.

أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- التهنئة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.



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