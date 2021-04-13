شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
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الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
تبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة ، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
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