الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة ، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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