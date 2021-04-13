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الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

تبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة ، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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