شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» لمنسوبي المساجد: الالتزام بالمدة بين الأذان والإقامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميماً إلحاقياً للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها الالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وشددت الوزارة، على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم الوزير بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.