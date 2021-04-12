شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تطلق وثيقة إنشاء جوازات سفر رقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الخطوط السعودية، اليوم (الإثنين)، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» تهدف إلى تجربة واختبار «وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر»، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة فايروس كورونا

وتعد وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر «IATA Travel Pass» تطبيقاً ذكياً لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فايروس كورونا، ومشاركتها بشكلٍ آمن، وذلك لضمان تلبية جميع المتطلبات الصحية الحكومية في جميع نقاط المغادرة والقدوم.

وستبدأ الخطوط السعودية بتطبيق «وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر» عبر شبكة محطاتها بشكل غير إلزامي بدءاً من التجربة المقرر إجراؤها على مسار كوالالمبور - جدة يوم 19 أبريل القادم، إذ سيتمكن الضيوف من زيارة مختبرات محددة في ماليزيا لاستكمال متطلبات فحص الـ PCR الخاص بفايروس كورونا (كوفيد-19)، على أن يتم بعد ذلك رفع بيانات الفحوصات على التطبيق لاستخدامه في السفر إلى السعودية.