شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مراسل قناة "العربية" في اليمن، محمد العرب، قصة جندي سعودي على الحد الجنوبي يشارك في القتال ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يرفض الحصول على إجازة.

وقال محمد العرب خلال مقابلته مع برنامج "ياهلا"، إن الجندي السعودي اسمه "فهيد"، وله دور عسكري محدد، إلا أنه يتخلى عن موقعه ويشارك في أي هجوم وتقدم ضد ميليشيات الحوثي.

وأشار:"أبلغ (فهيد) أن موقعه ليس في المقدمة مع الجنود، إلا أنه رد عليَّ بأنه قام بتدريب عددًا من الجنود لسد مكانه أثناء مشاركته في الهجوم، مبينا أنه يريد أن يرى بعينيه هزيمة الميليشيا الحوثية.

وتابع:"بالإشارة إلى أن (فهيد) يظل على جبهات القتال عدة أشهر ولا يحصل على إجازته للقتال بجانب زملائه ضد ميليشيا الحوثي، واصفًا إياه بـ"الجندي المميز الذي يريد إعادة اليمن سعيدًا".