شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشتكى عدد من المواطنين من هروب العاملات المنزليات، وجشع بعض المقيمين الذين يسوقون العاملات بأسعار مبالغ فيه خلال شهر رمضان.

واستعرض تقرير عرضته قناة "الإخبارية" مكالمة هاتفية عن مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات، مستغلاً في ذلك زيادة العرض عليهن خلال الشهر المبارك، وذكر المقيم أن سعر العاملة المنزلية 1800 ريال بعد رمضان، و 2500 ريال في رمضان.

بينما ذكر مواطنون تجاربهم مع العمالة المنزلية، حيث أكد بعضهم أن العاملة هربت بعد عدة أشهر قليلة من العمل، مطالبين بحل لمشكلة هذه العمالة التي يتكرر هروبها.