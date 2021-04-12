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بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشتكى عدد من المواطنين من هروب العاملات المنزليات، وجشع بعض المقيمين الذين يسوقون العاملات بأسعار مبالغ فيه خلال شهر رمضان.

واستعرض تقرير عرضته قناة "الإخبارية" مكالمة هاتفية عن مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات، مستغلاً في ذلك زيادة العرض عليهن خلال الشهر المبارك، وذكر المقيم أن سعر العاملة المنزلية 1800 ريال بعد رمضان، و 2500 ريال في رمضان.

بينما ذكر مواطنون تجاربهم مع العمالة المنزلية، حيث أكد بعضهم أن العاملة هربت بعد عدة أشهر قليلة من العمل، مطالبين بحل لمشكلة هذه العمالة التي يتكرر هروبها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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