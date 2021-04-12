شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض تتفاعل مع مواطن اشتكى من وجود مولدات كهرباء أمام منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم، مع مواطن اشتكى من وجود مولدات كهرباء أمام منزله منذ عدة أشهر.

ووثق المواطن مقطع فيديو استعرض من خلال المولدات التي توجد أمام منزله، كما اشتكى، عبر حسابه بموقع"تويتر" من الحفر التي شوهت الشارع الذي يسكن فيه.

وتفاعلت الأمانة مع شكوى المواطن، وطلبت منه التواصل معها عبر الرسائل الخاصة ليتم التحقق والإفادة.