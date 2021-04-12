شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كانبرا (صدى):

كشف المبتعث في أستراليا، نوح الحربي، مساء اليوم الاثنين، اللحظات الصعبة التي عاشها عندما شاهد منزله جاره الإسترالي يحترق.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية"، أنه كان يعلم أن جاره مُسن ولا يقوى على الخروج، لذلك سارع في إنقاذه من الحريق الذي كان يلتهم منزله حينها.

وأضاف أن شخص آخر تعاون معه في إنقاذ الرجل المسن، لافتا إلى أن أكثر منظر أثر فيه نفسياً من الحادث، هو رؤية الرجل المُسن، وهو مستلقي على الأرض ويرى الموت أمام عينيه ولا يقوى على الحراك لإنقاذ نفسه.

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