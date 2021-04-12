شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن طريقة التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، طريقة التعامل مع حالات استمرار الأعراض الجانبية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن تناول مسكن للألم وخافض للحرارة مثل باراسيتامول، وذلك عند اللزوم وبالجرعة المناسبة للحالة.

وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية الشائع حدوثها بعد تلقي اللقاح، تتمثل في الشعور بالتعب والصداع وألم في موضع الحقن، بالإضافة إلى آلام في العضلات والشعور بالتوعك وارتفاع في درجة حرارة الجسم.