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الكشف عن طريقة التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، طريقة التعامل مع حالات استمرار الأعراض الجانبية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن تناول مسكن للألم وخافض للحرارة مثل باراسيتامول، وذلك عند اللزوم وبالجرعة المناسبة للحالة.

وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية الشائع حدوثها بعد تلقي اللقاح، تتمثل في الشعور بالتعب والصداع وألم في موضع الحقن، بالإضافة إلى آلام في العضلات والشعور بالتوعك وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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