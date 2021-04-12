المكافآت والإعانات.. وزارة التعليم تعتمد إجراءات جديدة في الصرف

كشف مصادر «عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لجميع المدارس والمعاهد الحكومية والأهلية بشأن إدراج الطلاب والطالبات بالمسيرات.

وأضافت المصادر، أنه سيتم التنبيه على جميع قادة وقائدات المدارس التي يصرف لطلابها وطالباتها مكافأة أو إعادة التقيد، بالتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات.

وخلال التواصل سيتم إبلاغهم بضرورة فتح حسابات بنكية باسم الطالب أو الطالبة، وعدم إدراج اسم أي طالب أو طالبة بالمسيرات ما لم يرفق رقم الحساب مصدقًا من البنك.

ووفق التعميم، سيكون الحساب باسم الطالب أو الطالبة والتأكد من صحة البيانات والأسماء وأرقام الحسابات البنكية، على أن يتم إدخال وتحديث أرقام الحسابات البنكية للطلاب والطالبات في نظام نور أولًا بأول.

يأتي هذا بناء على تعميم مساعد وزير التعليم رقم 84728 بتاريخ 15- 8 - 1442 هـ، المشار فيه إلى تعميم وزير التعليم رقم 148174 وتاريخ 12 - 11 - 1339 هـ.

ويتضمن التعميم التأكيد على «عدم إدراج اسم أي طالب أو طالبة بالمسيرات، ما لم تكن بياناته مكتملة أو لا يوجد له حساب بنكي نشط، وأن يتم تسجيله بالمسيرات مطابقًا حرفيًّا للهوية الوطنية أو سجل الأسرة واشتراط وجود رقم الآيبان، ولغرض صرف مكافآت الطلاب وقت استحقاقها دون تأخير.