السديس يشدد على ضرورة التحصين والحصول على لقاح كورونا

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ضرورة التحصين والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال السديس، في تصريحات نقلتها الإخبارية: «ينبغي أن نحرص على التحصين وأخذ اللقاح والتقيد بالتباعد»، مضيفًا: «علينا أن نتعاون بالتقيد بالإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي كورونا».

وكان السديس، قد أكد أن اشتراط «محصن» لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهم، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة لم تألُ جهدًا في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم بعد عون الله وتوفيقه في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية.

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