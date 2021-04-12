شهر رمضان.. خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لزعماء العالم الإسلامي

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة.

داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

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