توحيد تطبيقا «اعتمرنا» و«توكلنا».. وزارة الحج: في منتصف شهر رمضان

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن سيتم توحيد تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، في منتصف شهر رمضان، مشيرًا إلى أنهما مرتبطان يبعضهما البعض بشكل تقني.

وقال عبدالفتاح، في تصريح للعربية: «تقنية المعلومات أحد العوامل الأساسية لتطبيق الاحترازات، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الحج والعمرة وهيئة البيانات السعودية لإصدار نسخة جديدة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا للمساعدة على تطبيق الاحترازات بشكل تقني عالي جدًا، للمساعدة أيضًا في تنظيم الحشود الكبيرة التي تزور المسجد الحرام».

وأضاف: «سيتم توحيد تطبيقي توكلنا واعتمرنا اعتبارًا من منتصف شهر رمضان تقريبًا والارتباط الحالي بينهما ارتباط تقني؛ حيث سيكون تطبيق توكلنا هو التطبيق الذي يتم الحجز من خلاله وفي نفس الوقت إظهار التصريح»، مشيرًا إلى أن الفرق بينهما هو إيصال معلومة التحصين.