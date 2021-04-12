أمراء المناطق يهنئون خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الأمير خال الفيصل، الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما سأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.

أمير منطقة تبوك

ورفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.

أمير منطقة الرياض

فيما رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه المولى عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًّا المولى عزوجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة.

أمير منطقة الباحة

كما رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه سموّه الجهات ذات العلاقة بتكثيف عمليات التعقيم بالأسواق التجارية التموينية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطالبًا الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لرصد توافر السلع الغذائية ومراقبة وفرة المخزون خلال الشهر الفضيل مع تكثيف الرقابة على الأسعار حرصًا على راحة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.

أمير المنطقة الشرقية

ورفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.

وقال: «لقد كان لبلادنا ولله الحمد بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم، إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز، في خطوة إنسانية سامية لم نشاهدها في كثير من البلدان خلال المدة الماضية، ومنها فرض إجراءات احترازية لمكافحة انتقال العدوى بين السكان، إضافة إلى توفير جميع سبل العناية الصحية للمصابين».

وأكد أهمية تطبيق جميع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير، وأن نتحلى بروح المسؤولية وأن لا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع، داعيا جميع الجهات المسؤولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة.

أمير منطقة الجوف

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته.

كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان الله المبارك، داعيا الله تعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.

أمير منطقة القصيم

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن ونحن نرفل بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

أمير منطقة نجران

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال: «يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي».

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

أمير الحدود الشمالية

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة.

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