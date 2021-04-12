صلاة التراويح.. سعد الخثلان: أداؤها في المسجد أفضل من أدائها بالبيت

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أن صلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في البيت.

وأضاف «الخثلان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ «مما يكثر السؤال عنه (بعد التوجيه بألا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح على نصف ساعة؛ بسبب ظروف جائحة كورونا): أيهما أفضل: صلاة التراويح في البيت أو في المسجد؟ الجواب : صلاتها في المسجد أفضل؛ لأن من يصليها في المسجد حتى ينصرف الإمام يكتب له أجر قيام ليلة كاملة كما أخبر بذلك النبي، صلي الله عليه وسلم.

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أصدر تعميمًا إلى جميع منسوبي الوزارة وأئمة المساجد، بشأن صلاة التراويح ومدتها خلال شهر رمضان المبارك، وأشار التعميم إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/8/1442هـ، والتي جاء فيها أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة، أوصت بجمع صلاتي التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

اقرأ أيضا:

تعميم من الشؤون الإسلامية للمساجد حول صلاة التراويح والقيام مع العشاء: لا تتجاوز 30 دقيقة