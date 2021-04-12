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وزارة التعليم تعلن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر «تعميم رسمي»

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الرياض - محمد عبدالله - وجهته لجميع الإدارات والمكاتب..

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال.

وقال التعميم الصادر عن وزارة التعليم: تكون اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1- 9 – 1442هـ وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10- 9 – 1442هـ.

ووفق تعميم الوزارة تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 – 9 – 1442هـ وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 – 9 – 1442هـ.

جاء ذلك بناء على التعميم الصادر من نائب وزير التعليم رقم 87540 وتاريخ 22- 8 – 1442هـ، المشار فيه إلى تعميم وزير التعليم رقم 85290 وتاريخ 16 – 8 – 1442 هـ المبني على الأمر السامي الكريم القاضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 هـ 1442 هـ للطلاب والطالبات».

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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