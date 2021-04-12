صيام يوم الشك.. رئاسة «الافتاء» توضح حكم آخر أيام شعبان

بينّ عضوا هيئة كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للفتوى بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، والشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم صيام يوم الشك الذي يوافق 30 من شهر شعبان في حال تعثر رؤية هلال شهر رمضان.

ويوم الشك، عرّفه جمهور العلماء على أنه اليوم الواقع بين شهر شعبان وشهر رمضان المبارك والذي يوافق يوم 30 من شهر شعبان.

وحذر الشيخ الدكتور صالح الفوزان اعتبار صيام 30 من شعبان (ليلة الشك) على أنه من صيام شهر رمضان.

وقال عضو الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة، إن بعض المسلمين يحدث لهم نوع من الشك في حال تعثر رؤية هلال رمضان الأمر الذي يجعلهم يصومون من باب الحرص لعدم سقوط يوم صيام في شهر رمضان.

واختتم الدكتور الفوزان، كلامه بكلمة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه "من صام اليوم الذي يك به فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".

من جهته، قال الدكتور عبدالسلام السليمان أنه يُحرَّم صيام يوم الشك كما أخبر بذلك النبي بقوله: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلًا كان له صوم فليصمه.

وأشار عضو الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، الدكتور عبدالسلام السليمان، إلى أنه لا يجوز صيام هذا اليوم إلا لمن كان عليه صوم أحد أيام شهر رمضان السابق أو إذا كان بصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف يوم صيامه يوم الثلاثين من شهر شعبان أو إذا كان يصوم كل اثنين وخميس من شهر شعبان ووفق يوم الثلاثين أحدهما فيجوز له الصيام بنية صيام أيام شهر شعبان وليس بنية الشك في أنه أحد أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت المحكمة العليا أوضحت، مساء يوم أمس الأحد، أنه لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

كما أشارت المحكمة العليا إلى أنه سيتم عقد جلسة مساء اليوم الإثنين لإصدار قرار بهذا الشأن.

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