نقض أحكام صرف بدل سكن لممارسين صحيين

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لمدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة متعب بن حمد الأحمد، والذي أشار فيه إلى أن المحكمة العليا هي السلطة القضائية العليا وقد قضت بنقض الأحكام الصادرة لعدم استحقاق الممارسين الصحيين غير الأطباء لبدل السكن.
وأضاف «عليه نأمل توجيه المختصين لديكم بتقديم طلب التماس إعادة نظر على كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل في ذات الشأن وليكن بصفة عاجلة استنادا إلى المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت في فقرتها (ب_إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
العاملون الصحيون 2018 - 2019
التمريض
199.013
إجمالي
45.230
الذكور
153.783
الإناث
وزارة الصحة
107.092
إجمالي
26.663
ذكورا
80.429
إناثا
63.885
سعوديا
24.778
سعوديا / ذكورا
39.107
سعودية / إناثا
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