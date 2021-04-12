نقض أحكام صرف بدل سكن لممارسين صحيين

أبلغت وزارة الصحة مديري الشؤون الصحية بالمناطق ومديري الشؤون الصحية بالمحافظات، والرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية بقرارات المحكمة العليا المتضمنة نقض الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية بالرياض في الدعاوى المقامة من عدد من الممارسين الصحيين ضد مجمع الأمل للصحة النفسية للمطالبة ببدل السكن، والقاضية بإلزام المجمع بصرف بدل سكن سنوي للمدعين، المؤيدة من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض.

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لمدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة متعب بن حمد الأحمد، والذي أشار فيه إلى أن المحكمة العليا هي السلطة القضائية العليا وقد قضت بنقض الأحكام الصادرة لعدم استحقاق الممارسين الصحيين غير الأطباء لبدل السكن.

وأضاف «عليه نأمل توجيه المختصين لديكم بتقديم طلب التماس إعادة نظر على كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل في ذات الشأن وليكن بصفة عاجلة استنادا إلى المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت في فقرتها (ب_إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

العاملون الصحيون 2018 - 2019

التمريض

199.013

إجمالي

45.230

الذكور

153.783

الإناث

وزارة الصحة

107.092

إجمالي

26.663

ذكورا

80.429

إناثا

63.885

سعوديا

24.778

سعوديا / ذكورا

39.107

سعودية / إناثا