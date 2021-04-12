5 آلاف متطوع صحي والقيادات المؤهلة غائبة

«نمو» برنامج مقدم من مركز التطوع الصحي، ويهدف إلى دعم منظومة التطوع من خلال بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي، وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع، بالإضافة لتمكين قادة التطوع الصحي من إدارة التطوع والمتطوعين في القطاع.
تجربة متميزة
تأتي منصة «نمو» لتيسير التعرف على الورش التدريبية المقدمة ضمن البرنامج، وإتاحة الانضمام إليها، بالإضافة إلى حزمة متنوعة من الخصائص التقنية التي تتيح للمشاركين خوض تجربة تدريبية ميسرة ومتميزة.
ويُتاح حضور الورش التدريبية لمختلف الراغبين في التطوع بالمجال الصحي من كلا الجنسين، سواء كانوا متخصصين في المجالات الصحية أو غيرها من مجالات.
ورشة تدريبية
يقدم البرنامج بشكل مجاني لكل المتدربين، ويُتاح لكل متدرب حضور ورشة تدريبية واحدة فقط.
ويحصل المجتازون البرنامج على شهادتين:
01 شهادة حضور من مركز التطوعي الصحي تصدر تلقائيا عبر المنصة.
02 شهادة حضور ورشة تدريبية معتمدة من المركز العالمي الكندي CANADA GLOBAL CENTER، يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للمتدربين بعد استكمالهم البيانات المطلوبة لإصدار الشهادة، التي يجب تعبئتها عبر المنصة بعد حضور الورشة التدريبية.
0 عدد القيادات المؤهلة
4903 عدد المتطوعين المؤهلين
157 عدد الورش المنجزة
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