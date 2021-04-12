أمراء المناطق ونوابهم يرفعون التهنئة للقيادة

رفع أمراء المناطق ونوابهم التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد، سائلا الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما سأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية.