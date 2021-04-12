عمالة مخالفة تبيع خضروات وفواكه فاسدة ليلًا في خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” خلال جولة لها في سوق الخضار بخميس مشيط ما يحصل خلف الكواليس من بيع للخضار والفواكه الفاسدة والملوثة وإقامة بسطات جائلة تديرها عمالة مقيمة ومجهولة.

وتستغل تلك العمالة فترة المساء في تنفيذ بيعها للخضار والفواكه الفاسدة والقيام بجلبها من أماكن ومصادر غير معروفة ويبدو عليها التعفن، حيث يتم تعبئة السلال خلف أروقة السوق وتغطية المتعفن منها بنوع جيد ثم بيعها على أصحاب كشكات الخضار التي تعج جوانبها بالنفايات وإنزالها على الأرضيات الملوثة.

وعند مدخل سوق الخضار والفواكه قامت عمالة مجهولة بإنشاء سوق مكون من بسطات على أرضيات الشارع وبعضها في عربات متنقلة، فيما تقوم العمالة الأخرى بتوزيع وجلب الخضار والفواكه غير الآمنة والفاسدة والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي ومن ثم تقوم بالبيع مستغلة غياب الجهات الرقابية.

وبناء على ما تم رصده تقدم “متابعات الخليج 365” هذا التقرير من أجل إشعار الجهات المسؤولة عن السوق لاتخاذ اللازم حيال تلك العمالة في سبيل تقديم ما هو آمن للمواطنين والمقيمين من الخضار والفواكه المستهلكة يوميًّا.