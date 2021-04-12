توقعات حالة الطقس اليوم الأول من رمضان

وقال المركز: إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون بمشيئة الله شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15- 36 كم/ ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، في حين ستكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة في اليوم الأول من رمضان 1442 فسوف تكون كما يلي على معظم المدن السعودية :

يذكر أن المحكمة العليا في السعودية كانت قد أعلنت اليوم أن غدًا الثلاثاء هو اليوم الأول من رمضان 1442 بعد ثبوت رؤية الهلال.

وعقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان- حسب تقويم أم القرى- للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة، تقرر: أن يوم غدٍ الثلاثاء 1/ 9/ 1442هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 13/ 4/ 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.