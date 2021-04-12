خطوات استعادة كلمة مرور stc pay ورابط تحميل التطبيق

stc pay من التطبيقات الهامة التي تتيح للمواطنين والمقيمين بالمملكة، العديد من الخدمات، ويجب على المستخدم، امتلاك حساب على التطبيق، ليتمكن من خلاله، الوصول إلى كافة الخدمات المتاحة وإدارة الحساب الخاص بك على التطبيق، ولكن بعض المستخدمين يتعرضون في بعض الأحيان إلى مشكلة نسيان كلمة المرور، وبالتالي يعانون من مشكلة في الدخول على الحساب والوصول للخدمات المتوفرة، لهذا يوفر التطبيق عدة طرق يمكن من خلالها استعادة كلمة مرور stc pay، والتي سنقوم بتوضيحها لكم.

استعادة كلمة مرور stc pay

يمكن للمستخدمين ممن فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم، الدخول على التطبيق واستعادة كلمة المرور بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

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قم بالدخول على تطبيق stc pay على الهاتف الخاص بك

قم بالنقر على نسيت كلمة المرور

سيصلك على الهاتف رسالة بها رمز تفعيل للحساب.

يرجى العلم أن الرسالة سيتم إرسالها على الرقم المسجل به الحساب على التطبيق

قم بإدخال الرمز في المكان المخصص

سيقوم التطبيق بفتح نافذة، يطلب فيها رقم الهوية، قم بإدخال الرقم بصورة صحيحة.

قم كذلك بإدخال باقي البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد

سيتم فتح نافذة جديدة خاصة بتعيين كلمة مرور جديدة

قم بتعيين كلمة المرور الجديدة وتأكيدها من خلال إدخالها مرة أخرى.

قم باستكمال الخطوات المطلوبة للانتهاء من الإجراء.

رابط تحميل تطبيق stc pay

تطبيق stc pay من التطبيقات الهامة التي تم طرحها من الجهات المسؤولة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين بالمملكة للهواتف الذكية، ويتوفر التطبيق على متجر جوجل بلاي، بحيث يمكن لجميع المستخدمين من الراغبين، تحميل التطبيق والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الآتي:

رابط تحميل stc pay

stc pay رقم خدمة العملاء

توفر stc لجميع عملائها من المواطنين والمقيمين بالمملكة، رقم موحد يمكن من خلاله، التواصل مع خدمة العملاء والدعم الفني للشركة، لتقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبلها، والرقم يمكن من خلاله التواصل من أي مكان بالمملكة، كما تقوم الجهة المسؤولة باستقبال المكالمات الواردة على مدار ال24 ساعة، والتواصل يكون من خلال الاتصال على: 920011444.

آلية تقديم شكوى على stc pay

تسعى شركة stc وبصورة مستمرة للحفاظ على العملاء المقيدين بالشركة، من خلال السعي وراء إرضائهم بصورة مستمرة، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء استمرار الشركة وتحقيقها للعديد من النجاحات حتى الآن، ولكن الشركة تقوم بوضع عدد من الضوابط التي يتم من خلالها تنظيم آلية تقديم الشكاوى كالتالي: