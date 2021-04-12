شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: القبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، وذلك لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

