رفع كفاءة الطرق بمكة لتحسين جودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع الرئيسة والداخلية، وتحسين جودة الحياة، واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة.

ونفذت الإدارة العامة للطرق والإنارة بتنفيذ أعمال كشط الإسفلت بحي العدل بمساحة 19900م، وأعمال السفلتة بمخطط الزايدي وطريق ذات النطاقين بأطوال بلغت 3685م وبمساحة 38800م2، إلى جانب تنفيذ أعمال الدهانات المرورية بطريق (مكة-السيل) بأطوال بلغت 7340م.

وأكدت الأمانة حرصها على صيانة الطرق والأرصفة دوريا وفق المواصفات المعتمدة، وتوفير اللوحات الإرشادية وجميع متطلبات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرقات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جهة ثانية نظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس، لقاء افتراضيا بعنوان (احم نفسك)، ضمن حملة التزامك وعيك التي تنفذها وحدة الرقابة النسائية بوكالة البلديات؛ للتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت التجارية.

وتضمن اللقاء إعطاء مقدمة شاملة عن العدوى (تعريفها- مسبباتها- طرق انتقالها) والحديث عن فيروس (كورونا) كأحد الفيروسات المعدية وطرق انتقاله وأهمية أخذ اللقاح للوقائية منه.

إلى ذلك تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس المواقع التاريخية بالعاصمة المقدسة برفقة اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التنفيذية المحققة لرؤية 2030.

وشملت الزيارة الوقوف على المواقع الإسلامية التاريخية في مكة والمشاعر المقدسة، والاطلاع على سير العمل بالمشروعات القائمة في المواقع العشرة ذات الأولوية، حيث تم الوقوف على منطقة جبل النور وجبل ثور وتفقد سير أعمال المتاحف المؤقتة ومسار الصعود كما تم زيارة مسجد البيعة وموقع صلح الحديبية وجرى تفقد حالة البئر والمنطقة المحيطة، وشملت الزيارة الوقوف على عين زبيدة وزيارة أحد المواقع المقترحة للتطوير.

وتفقد الأعمال القائمة بما يضمن تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة، وبما يحقق إعادة تأهيل المواقع التاريخية وتهيئتها؛ لتكون بيئة مناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج وزوار لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.