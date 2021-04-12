الصحة تؤكد ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ‏وفي نفس السياق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل842 حالة مؤكدة وتعافي 706 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8485 حالة منها 950 حالة حرجة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. الإصابات 399,277 الوفيات 6765 المتعافون 384,027 الحالات النشطة 8485 الحرجة 950 فحصا مخبريا جديدا 59,793 وفاة جديدة 11 حالات شفاء 706 حالة جديدة 842

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