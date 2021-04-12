شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الملك سلمان في الكلمة التي تشرف بإلقائها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي «نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات».
إلى ذلك وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.
ماذا قال الملك سلمان؟
«نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح».
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.