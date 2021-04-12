شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، أكد خلالها أنه «يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا ، سائلا الله أن يكون الشهر المبارك خيرا للمسلمين والعالم».

وقال الملك سلمان في الكلمة التي تشرف بإلقائها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي «نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات».

إلى ذلك وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

ماذا قال الملك سلمان؟

«نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح».