شكرا لقرائتكم خبر تطبيق مخالفة الإحرام دون تصريح بمنافذ مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن الخطة المرورية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك تهدف إلى رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية على الطرق المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال نقاط التهدئة وتكثيفها ودعمها بالإمكانات البشرية والآلية وتوظيف التقنية للحد من المخالفات المسببة للحوادث المرورية وإعداد الخطط البديلة تحسبا لأي طارئ.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات قوات أمن العمرة أمس، لاستعراض الخطط الأمنية التي أعدتها لشهر رمضان المبارك لدخول المسجد الحرام بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، إلى أنه سيتم السماح لمن لديه حجز عمرة أو صلاة ويملك حجزا في الفنادق المحيطة بالحرم بالدخول بوسائل المواصلات الأخرى المصرح بها.

من جهته أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء عبدالعزيز المسعد لـ «مكة» أن من المخالفات التي ستطبق من خلال منافذ القوات الخاصة بأمن الطرق، ارتداء الإحرام بدون تصريح، وستطبق مباشرة من خلال تطبيق ميدان، وتدرج عبر النظام الالكتروني، إضافة إلى تطبيق مخالفات الاحترازات الأخرى في حالة وجود أي مخالفة تذكر.

بدوره قال قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان «بعد صدور الأمر الملكي بتسهيل مهمة العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في ظل إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين صدرت الخطة العامة لوزارة الداخلية والمعتمدة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، حيث باشرت قوات أمن العمرة مهامها وفي أتم الاستعداد لتنفيذ ما يطلب منها من مهام وتنفيذ الخطة المعتمدة».

كما أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد الأحمدي أن قيادة أمن الحرم أعدت خطة منبثقة من خطة الأمن العام ارتكزت على عدة محاور تنظيمية وأمنية وإنسانية وصحية تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المسجد الحرام من خلال تكثيف وجود رجال الأمن الرسميين والسريين وتفعيل الدور النسائي من السريات والرسميات ومراقبة تحركات ضيوف قاصدي المسجد الحرام عبر المراقبة الالكترونية عن طريق مركز عمليات المسجد الحرام.

بدوره أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي القرني من جهته، أن خطة الدفاع المدني خلال شهر رمضان تهدف في مجملها إلى تحقيق سلامة الأرواح والممتلكات من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية زوار بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين وتوفير السلامة لهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

من استعدادات الدفاع المدني بحسب القرني:







الكشف والتفتيش على جميع المنشآت لرصد أي ملاحظات تشغيلية



التأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق



إصدار وتجديد التراخيص من خلال بوابة سلامة الالكترونية



رفع مستوى التوعية والتثقيف لدى زوار بيت الله الحرام



تقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ



من استعدادات المرور بحسب البسامي: