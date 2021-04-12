صيانة دورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة

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وعملت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة والتي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظرا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.
من جهة أخرى نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، لقاء -عن بعد- بعنوان (تضافر الجهود الإعلامية في تعزيز الوعي بالإجراءات الاحترازية)، بمشاركة القطاعات الإعلامية في المدينة المنورة.
واشتمل اللقاء على ثلاثة محاور رئيسة، كان أولها بعنوان (أهمية تضافر الجهود في تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع المدني)، بينما كان الثاني بعنوان الوضع التوعوي الإعلامي الراهن، كما اختتم اللقاء بالمحور الثالث الذي كان بعنوان الآليات المقترحة لتضافر الجهود وتعزيز الوعي.
وتأتي تلك اللقاءات حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوي على المساهمة في توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك لضمان السلامة للجميع من فيروس كورونا.
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