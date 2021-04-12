شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : لا تهاون في تطبيق الاحترازات ومراقبتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضرورة الحرص وتطبيق البروتوكولات الصحية وخاصة الجهات الرقابية

- أجدد الدعوة للجهات والمنشآت العامة والخاصة وأماكن التجمعات لتطبيق الإجراءات بشكل جاد

- الابتعاد قدر المستطاع عن أماكن الازدحام والتعاون مع الجهات المسؤولة لتطبيق الأنظمة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولجميع أهالي المنطقة الشرقية، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار على الوطن.

وأكد على الجميع , الحرص وتطبيق البروتوكولات الصحية وخاصة الجهات الرقابية التي عليها دور كبير في متابعة المتهاونين ومخالفتهم، وتطبيق النظام على كل من يتهاون في تطبيق التعليمات , وذلك بعد عودة لارتفاع أرقام الإصابات بعد تراجعها سابقاً، التي نتجت عن بعض التهاون والقصور.

كما جدد الدعوة للجهات والمنشآت العامة والخاصة وأماكن التجمعات لتطبيق الإجراءات بشكل جاد، وتوعية المجتمع بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك أولياء الأمور لتوعية أبنائهم، والابتعاد قدر المستطاع عن أماكن الازدحام والتعاون مع الجهات المسؤولة لتطبيق الأنظمة، من أجل مصلحة البلاد والعباد.