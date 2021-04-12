فيديو.. الشيخ السديس لمرتادي المسجد الحرام : ارتدوا الكمامات وتقيدوا بالتباعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مرتادي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية، خاصة وضع الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي وتطبيق البروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمة الشيخ السديس بعد صلاة العشاء الأولى من رمضان في المسجد الحرام، حيث أم الرئيس العام المصلين في صلاة العشاء، فيما سيتم جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وفقًا للتعميم الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية.

صلاة التراويح الأولى في المسجد الحرام:

يذكر أنه في الحرم المكي سيؤم المصلين في الثلاث تسليمات الأولى من صلاة التراويح الليلة، فضيلة الشيخ بندر بليلة، أما فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس فسوف يؤم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر.

عدد ركعات صلاة التراويح:

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

مدة صلاة التراويح:

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.



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