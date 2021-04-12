الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

فيديو.. صلاة العشاء الأولى من رمضان في المسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى المصلون الليلة صلاة العشاء الأولى من رمضان في المسجد الحرام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد رفع الأذان الشيخ سهيل حافظ، مؤذن الحرم المكي، فيما أم المصلين في صلاة العشاء الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

صلاة التراويح الأولى في المسجد الحرام:

يذكر أنه في الحرم المكي سيؤم المصلين في الثلاث تسليمات الأولى من صلاة التراويح فضيلة الشيخ بندر بليلة، أما فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس فسوف يؤم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر.

الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح:

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

جمع صلاة التراويح والقيام والعشاء:

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

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