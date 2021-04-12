الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

جدول أئمة صلاة التراويح الليلة الأولى من رمضان في الحرمين الشريفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين جدول أئمة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين أول ليالي شهر رمضان 1442هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

جدول التراويح:

ففي الحرم المكي سيؤم المصلين في الثلاث تسليمات الأولى فضيلة الشيخ بندر بليلة، أما فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس فسوف يؤم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر.

أما في المسجد النبوي سيؤم المصلين في الثلاث تسليمات الأولى فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، أما فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان فسوف يؤم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر.

الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح:

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

جمع صلاة التراويح والقيام والعشاء:

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

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