5 دول تصوم رمضان 1442 يوم الأربعاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال رمضان 1442 الليلة، معلنة دخول الشهر الفضيل يوم غد الثلاثاء 13 إبريل 2021، هناك عدة دول لم تتمكن من رصد الهلال، حيث سيكون غدًا هو المتمم لشهر شعبان.

دول تبدأ رمضان 1442 غدًا:

وكانت السعودية والعديد من الدول الإسلامية والعربية قد أعلنت ثبوت رؤية الهلال وبداية الصيام يوم غد الثلاثاء، حيث أعلنت المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم، وبناء عليه ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، فقد تقرر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء 1/ 9/ 1442هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 13/ 4/ 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وضمت القائمة العديد من الدول مثل مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، إندونيسيا، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان وماليزيا.

دول تصوم الأربعاء:

أما قائمة الدول التي سوف تصوم يوم الأربعاء فقد شملت حتى الآن، سلطنة عمان، أستراليا، الهند، بروناي، نيبال، فيما لم يتم الإعلان في العديد من الدول بعد عن موعد بداية رمضان 1442.

وبحسب مركز الفلك الدولي فإن إمكانية رؤية الهلال ممكنة اليوم في العديد من الدول العربية والإسلامية سواء في نصف الكرة الشرقي أو في النصف الغربي؛ لأن الاقتران المركزي قد حدث يوم الاثنين 12 إبريل 2021 الساعة 02:31 أي أن القمر غرب قبل غروب الشمس؛ ما يعني إمكانية رؤية الهلال في السماء عبر الأجهزة المساعدة مساء الاثنين.

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