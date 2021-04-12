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الفريق اليحيى يقلد الصيخان رتبة لواء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

الفريق اليحيى يقلد الصيخان رتبة لواء

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد خالد بن حمد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية إلى رتبة لواء.

الصيخان يتقلد رتبته: 

وقلد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى اللواء الصيخان رتبته الجديدة.

وأعرب الصيخان عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

متابعات الخليج 365” تهنئ اللواء الصيخان وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والمهنية والتوفيق في خدمة الوطن .

الفريق اليحيى يقلد الصيخان رتبة لواء - متابعات الخليج 365 الفريق اليحيى يقلد الصيخان رتبة لواء - متابعات الخليج 365 الفريق اليحيى يقلد الصيخان رتبة لواء - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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