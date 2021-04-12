الفريق اليحيى يقلد الصيخان رتبة لواء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد خالد بن حمد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية إلى رتبة لواء.

الصيخان يتقلد رتبته:

وقلد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى اللواء الصيخان رتبته الجديدة.

وأعرب الصيخان عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

“متابعات الخليج 365” تهنئ اللواء الصيخان وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والمهنية والتوفيق في خدمة الوطن .



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