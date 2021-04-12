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الملك سلمان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على اللقاح

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

الملك سلمان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على اللقاح

نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

سأل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الله تعالى أن يكون شهر رمضان المبارك خيراً للمسلمين والعالم.

جائحة

وقال الملك سلمان في كلمة له بمناسبة شهر رمضان إنه يحل علينا الشهر الكريم والعالم يعاني من جائحة كورونا، مضيفاً: “نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء”.

لقاح كورونا: 

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الجهود الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا، مضيفاً: “نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح”.

وأضاف الملك سلمان: نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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