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شكرا لقرائتكم الملك سلمان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملك سلمان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على اللقاح
نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
سأل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الله تعالى أن يكون شهر رمضان المبارك خيراً للمسلمين والعالم.
جائحة كورونا:
وقال الملك سلمان في كلمة له بمناسبة شهر رمضان إنه يحل علينا الشهر الكريم والعالم يعاني من جائحة كورونا، مضيفاً: “نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء”.
لقاح كورونا:
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الجهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا، مضيفاً: “نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح”.
وأضاف الملك سلمان: نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين.
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