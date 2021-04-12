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سلطنة عمان تعلن غداً المتمم لـ شهر شعبان والأربعاء غرة رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

سلطنة عمان تعلن غداً المتمم لـ شهر شعبان والأربعاء غرة رمضان

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت سلطنة عمان يوم غد الثلاثاء، المتمم لشهر شعبان ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

رمضان في

وكان الفلكي خالد الزعاق قد أكد أنه تم رؤية هلال ‫رمضان ‬⁩في تمير، وفي انتظار قرار المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد أكدت يوم أمس أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان وستعقد جلسة مساء اليوم الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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