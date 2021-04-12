سلطنة عمان تعلن غداً المتمم لـ شهر شعبان والأربعاء غرة رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

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أعلنت سلطنة عمان يوم غد الثلاثاء، المتمم لشهر شعبان ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

رمضان في السعودية

وكان الفلكي خالد الزعاق قد أكد أنه تم رؤية هلال ‫رمضان ‬⁩في تمير، وفي انتظار قرار المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد أكدت يوم أمس أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان وستعقد جلسة مساء اليوم الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

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