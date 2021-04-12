أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بأنه لن يتم السماح لأي مواطن من المواطنين بالوصول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة أو الصلاة فى المسجد الحرام إلا من خلال الحصول على تصريح من خلال تطبيق “توكلنا”، وقد أكد أمن العمرة بأن هناك طرق ومسارات للمعتمرين والمصلين من أجل دخول المسجد الحرام وذلك بهدف الحفاظ على ضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه لن يتم المرور من خلال هذه الطرق والمسارات إلا بتصريح من تطبيق توكلنا.

وصرح أمن العمرة بأنه لن يتم السماح لأحد بدخول المسجد الحرام إلا بتصريح، وأضاف بأنه تم رفع مستوي السلامة الأمنية والمرورية فى العاصمة المقدسة، وأن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام وذلك بهدف الحفاظ على ضيوف الرحمن، وأن صحة وسلامة الزائرين والمعتمرين ضمن أولوياتنا القصوى.

خطوات استخراج تصريح العمرة والصلاة من تطبيق توكلنا

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وقد أعلن تطبيق “توكلنا” من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن خطوات استخراج تصريح العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف من خلال التطبيق وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهى كالتالي:-

الدخول على تطبيق توكلنا، ثم التوجه إلى “الخدمات” والضغط على إصدار التصاريح من “خدمات الحج والعمرة”.

تحديد نوع التصريح “عمرة”.

تحديد الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

تحديد التاريخ والوقت.

تحديد نقطة التجميع ومدينة القدوم، ثم الضغط على “الموافقة” على الإقرار.

بعد هذه الخطوات يتم استعراض التصريح وطباعته والتوجه لأداء العمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت بأنه اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 رمضان 1442 هجرية الموافق 13 أبريل 2021 ميلادية سيتم منح تصاريح لأداء مناسك العمرة والصلوات فى المسجد الحرام، وكذلك منح تصريح زيارة للمسجد النبوي الشريف وذلك للأشخاص المحصنين من فيروس كورونا وذلك وفقاً لما يُظهره تطبيق توكلنا كالتالي:-