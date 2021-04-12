افتتاح مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف

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وبدأ المالك الحفل بقص شريط الافتتاح، وتجول والحضور بمقر الفرع، الذي اشتمل على مكاتب إدارية وقاعة تدريبية، ثم دشن موقع الفرع على منصة تويتر.
ورحب رئيس أدبي الطائف في كلمته برئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، على موافقتهم بإنشاء الفرع بالطائف، تلبية لرغبة الزملاء الإعلاميين، واعتبار الطائف من المناطق التي شهدت بروز عدد من الإعلاميين على مستوى المملكة، وتأسيس بعض الصحف نظرا لموقعها السياحي والإعلامي والثقافي.
وأشار الجعيد إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في فرع الهيئة بالطائف، إلى ما قبل التدشين بلغ 60 عضوا من إعلاميين وصحفيين، وأن الدعوة لحضور الحفل اقتصرت على عدد قليل منهم، تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المطبقة، منعا لتفشي فيروس كورونا.
وأوضح خالد المالك أن هيئة الصحفيين السعوديين، إحدى مؤسسات المجتمع المدني وعضو في الاتحادين العربي والعالمي للصحفيين، وهي مظلة للإعلاميين في المملكة، وتقدم الكثير من الخدمات لهم على الرغم من أنها محكومة بقلة الإمكانات، وقال إن أبرز الخطوات المستقبلية التي ستحققها الهيئة، هي استبدال مسماها إلى «اتحاد الإعلاميين السعوديين» حيث سيتم توسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية، ليكون الانتخاب أكثر مصداقية.
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