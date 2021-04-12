ضبط ناقلي الرمال وتجريف التربة في جدة

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتيها لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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