شكرا لقرائتكم خبر القبض على مواطن يتباهى بحيازته مواد مخدرة ومبالغ مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في العقد الثاني من العمر يتباهى بحيازته مواد مخدرة ومبالغ مالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته مواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن يتباهى بحيازته مواد مخدرة ومبالغ مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.