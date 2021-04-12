شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتقديم مواد جامعية لطلبة الثانوية الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وجامعة الملك عبدالعزيز، محضر تعاون مشترك أمس، في مقر الجامعة في جدة، حيث وقعه كل من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير 2020 لتعزيز التعاون في مجال استقطاب ورعاية الموهوبين.

واتفق الطرفان على تفعيل الفقرة الخاصة بترشيح الطلبة في مذكرة التفاهم، والمتعلقة بتخصيص مسار مستقل لقبول الطلبة الموهوبين من المرحلة الثانوية في برنامج الدراسة المزدوجة الذي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز، ضمن برنامجها لاستقطاب ورعاية الموهوبين (واعد).

التسريع الأكاديمي

ويهدف مسار الدراسة المزدوجة إلى التسريع الأكاديمي، من خلال تمكين الطلبة المتفوقين والموهوبين في المرحلة الثانوية من دراسة مقررات السنة التحضيرية مع طلبة الجامعة، وتجاوزها خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية، ومعادلة المقرر واعتماد ساعاته الدراسية للطلاب في حال قبولهم في الجامعة.

البرامج الإثرائية

واتفق الطرفان على العمل معا لإنجاح تجربة تسريع الطلبة بما يحقق دعم الموهوبين، وتهيئة برنامج الدراسة المزدوجة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتيسيره للمجتازين للصف الأول ثانوي، من خلال توفير البيانات اللازمة لقبولهم، ودعم مشاركتهم في البرامج الإثرائية التي تضمن تميزهم وتطورهم.

ووفق محضر التعاون المشترك، تضع جامعة الملك عبدالعزيز معايير وشروط قبول الطلبة في مسار الدراسة المزدوجة، ومعايير القبول في برامج البكالوريوس لمجتازي المسار، ووضع آلية معادلة المقررات للمقبولين.

الدراسة المزدوجة

كما تقوم الجامعة بتهيئة أنظمتها الالكترونية لتقديم الطلبة والقبول للدراسة المزدوجة، وإعلان مواعيد القبول ضمن التقويم الأكاديمي، وعقد ورش عمل لطلبة البرنامج بحضور ممثلي موهبة، وتوفير البرامج الإثرائية بالتعاون مع باقي الأطراف لضمان تميزهم، وإشراك مؤسسة موهبة في تقييم تجربة الدراسة المزدوجة لطلابها لتطوير مخرجاته للأعوام المقبلة.

مقاييس الموهبة

بدورها ستعمل مؤسسة موهبة على تهيئة طلابها وإرشادهم للاستفادة من برنامج الدراسة المزدوجة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتوفير نتائج مقاييس الموهبة المختلفة الخاصة بالطلاب للجامعة لاستخدامها لتمييز الطلبة المحققين للمعايير، ومنح طلبة برنامج الدراسة المزدوجة أولوية وتسهيلات في برامج موهبة الإثرائية لضمان تميزهم.