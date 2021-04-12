إنفوجرافيك: كيف تتجنب العطش في رمضان؟

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التأكد من شرب الماء بانتظام من وقت الإفطار حتى السحور



تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين



تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء



تقسيم كمية المياه التي تتناولها من الإفطار إلى السحور بدلا من استهلاكها مرة واحدة



الحد من إجمالي تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 ملج في اليوم على النحو الموصى به



إعادة الترطيب جيدا بالماء المعبأ بعد أي تمرين أو جهد بدني معتدل الشدة لتعويض خسائر الصوديوم



تجنب التعرض للحرارة



تجنب الأطعمة الحارة أو المالحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصيام نحو 15 ساعة في اليوم يضع أجسادنا في حالة من الجفاف، حيث إن الماء أمر بالغ الأهمية لمجموعة متنوعة من الوظائف الطبيعية والحيوية التي تشكل 60% إلى 70% من إجمالي وزن الجسم، ويوصي اختصاصيو التغذية بالإرشادات التالية للمساعدة في تقليل العطش وبقاء الجسم رطبا وتقليل خطر احتباس الماء خلال رمضان:

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