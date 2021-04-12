شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. منع السيارات الخاصة من نقل المعتمرين والزوار إلى المنطقة المركزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، اللواء محمد البسامي، إنه لن يسمح للسيارات الخاصة بنقل المعتمرين والزوار إلى المنطقة المركزية.

وأكد اللواء محمد البسامي أنه لن يسمح بالدخول إلا للمصرح لهم بالدخول ولديهم حجز مؤكد من خلال تطبيق توكلنا.

يذكر أن ذلك جاء في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة، والذي عقد اليوم، بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالعاصمة المقدسة.

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