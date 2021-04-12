شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيبة قضت حياتها في إنقاذ أرواح المرضى بسبب إصابتها بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفيت طبيبة العناية المركزة، دلال المطرفي، بسبب إصابتها بفيروس " كورونا " خلال أداء واجبها.

وتقدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بنعي الفقيدة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتابعت أن الدكتورة المطرفي، المتدربة في برنامج شهادة الاختصاص السعودية (العناية الحرجة)، والتي تعتبر إحدى أبطال الصحة الكرام والتي قضت حياتها في التضحية وهي تحارب من أجل إنقاذ أرواح مرضاها.