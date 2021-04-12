شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. تحديد مسارات حركة نقل المعتمرين من مراكز التجمع إلى الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مدير الإدارة العامة للمرو، اللواء محمد البسامي، أنه تم تحديد مسارات حركة نقل المعتمرين والمصلين المصرح لهم من مراكز التجمع إلى المنطقة المركزية والحرم المكي إلى أربعة مسارات.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن المسارات تتمركز في موقف كدى، ومواقف الجمرات، ومواقف أنفاق المصافي، بالإضافة إلى مواقف الزاهر.

ولفت إل أنه سيتم إدارة حركة دخول المركبات للمعتمرين والمصلين الحاصلين على تصاريح نظامية، عبر تفعيل وتشغيل نقاط الفرز الداخلية بهدف تخفيف مستوى الكثافة المرورية في محاور المنطقة المركزية.

وأضاف أن نقاط الفرز المرورية ستعمل في كافة المسارات الأربعة على تنظيم دخول السيارات للمواقف بعيداً عن حركة الحافلات لضمان سلامة المشاة.

وأشار إلى أن الخطة التي تم وضعها بهذا الشأن تهدف للتقليل من حركة المرور في المنطقة المركزية واستبدالها بوسائل النقل العام تسهيلاً لوصول المعتمرين والمصلين المصرح لهم للحرم المكي الشريف.

وأكد أن هناك خريطة تفاعلية توضح كافة المواقف والمسارات التي يسلكها المعتمر والمصلي المصرح له للوصول إلى المسجد الحرام، داعياً قائدي المركبات إلى التعاون مع رجال المرور، والوقوف في المواقف المحيطة بمحطات النقل العام.