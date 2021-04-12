شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المسلمين والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال خادم الحرمين في كلمة له:"يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء".

وأوضح خادم الحرمين:"نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، وندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل".

وتابع:"نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح".