شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أول مواطنة تصبح أمينًا عامًا لمنظمة دولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد المواطنة، ديمه اليحيى، هي أول مواطنة تصبح أمينًا عامًا لمنظمة دولية، وهي منظمة التعاون الرقمي.

وذكرت، خلال حديثها بقناة الإخبارية، أن اليوم، الإثنين، شهد أول اجتماع لمجلس المنظمة، حيث تم اعتماد استراتيجية المنظمة.

ولفتت إلى أن الاجتماع شهد أيضا اعتماد المبادرات التي ستعمل المنظمة على تنفيذها خلال العام الجاري، ومنها مبادرات تهدف لتعزيز تدفق البيانات بين حدود الدول الأعضاء بشكل آمن.