شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قوات أمن العمرة: لن يسمح الوصول إلى ‎المسجد الحرام إلا بتصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت قوات أمن العمرة، أن مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن.

‏وأشارت قوات أمن العمرة:"لن يسمح الوصول إلى ‎المسجد الحرام إلا بتصريح"، لافتا إلى أن هناك خطة للعمرة وتكثيف تواجد العناصر الأمنية للتسهيل على المعتمرين.

ونوهت إلى رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة، مبينة أنها قيادات أمن العمرة حول الخطط الأمنية في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك أن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.